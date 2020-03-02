Вторник в Эстонии будет теплым, но пасмурным

За вчерашней безоблачной сухой погодой к нам придет очередная порция осадков. Время от времени будут идти дождь и мокрый снег, распространяясь с юго-запада в северном направлении.
Но в послеполуденные часы облачный массив постепенно начнет редеть. В то же время по юго-востоку Эстонии день пройдет без существенных осадков. Скорость восточного ветра умеренная и показания термометров останутся со знаком плюс.
Во вторник, 3 марта, днем в Эстонии будет преимущественно облачно. Пройдет дождь и мокрый снег, во второй половине дня, начиная с юга, осадки прекратятся. Ветер в основном восточных направлений 4-9, на северном побережье во второй половине дня порывами 14 м/с.
Температура воздуха составит от +1 до +6°С.