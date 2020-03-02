В феврале в Эстонии были обновлены рекорды по температуре и осадкам

С 1961 года февраль был теплее только в 1990 году, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила +2,4 градуса, передает Rus.ERR.

Новые рекорды тепла зарегистрировали 17 февраля на островах Кихну (+6,4 градуса) и Рухну (+7,9), а также в Сырве (+8,8), предыдущие рекордные показатели на этих метеостанциях были зафиксированы в 1990 году.

Рекордная температура в феврале составила +12,9 градуса и была зарегистрирована 24 февраля 1935 года в Выру. В этом году максимальная температура в феврале была +10,1 градуса – этот показатель зарегистрировали 17 февраля на метеостанциях в Валга и Выру.