На этой неделе жителей Эстонии ожидает дряпня

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. После полуночи на юге и западе Эстонии во многих местах дождь. Ветер станет восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2..+2, на островах до +4°С. Во вторник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 3-8, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +2..+6°С.

В ночь на среду в Эстонии облачность увеличится. После полуночи дождь и мокрый снег распространятся с запада на восток. Ветер восточных направлений 4-10, к утру усилится восточный, юго-восточный ветер 7-12, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0..+3°С. В среду днем в основном облачно. Дождь и мокрый снег, местами осадки сильные. Восточный, юго-восточный ветер 7-12, на побережье порывы до 17 м/с, во второй половине дня, начиная с островов, ветер перейдет к юго-западному и ослабеет. Температура воздуха в течение дня +1..+6°С.