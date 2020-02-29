Сб, 29.02.2020
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Синоптики предупреждают о гололедице и ухудшении видимости на дорогах

На улицах очень скользко.

ФОТО: Kristjan Teedema

В субботу во второй половине дня в Северной Эстонии ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега — об этом BNS сообщила пресс-служба государственной службы погоды.

«Дополнительный объем осадков в виде талой воды в течение ближайших 12 часов составит около 10 мм, - предупредили синоптики. - Сильные осадки приведут к ухудшению видимости. На дорогах возрастет опасность гололедицы».

По прогнозам, в воскресенье, 1 марта температура воздуха снизится до минусовых отметок, сохранится опасность гололедицы на дорогах. В ранние утренние часы в воскресенье с островов новая зона осадков переместится на материк, возрастет опасность обледенения.

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