Синоптики предупреждают о гололедице и ухудшении видимости на дорогах

В субботу во второй половине дня в Северной Эстонии ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега — об этом BNS сообщила пресс-служба государственной службы погоды.
«Дополнительный объем осадков в виде талой воды в течение ближайших 12 часов составит около 10 мм, - предупредили синоптики. - Сильные осадки приведут к ухудшению видимости. На дорогах возрастет опасность гололедицы».
По прогнозам, в воскресенье, 1 марта температура воздуха снизится до минусовых отметок, сохранится опасность гололедицы на дорогах. В ранние утренние часы в воскресенье с островов новая зона осадков переместится на материк, возрастет опасность обледенения.