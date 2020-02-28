Весна на подходе: на смену морозам придет тепло

Утром нас будет приветствовать гребень высокого давления с ясной и морозной погодой, но уже днем с моря придет очередная ложбина низкого довления с более теплым и влажным воздухом.
Небольшие осадки и потепление ухудшат ситуацию на дорогах. В воскресенье еще более мощная порция тепла и ветер повысит температуру воздуха до плюсовых значений.
В субботу, 29 февраля, днем переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, на западе Эстонии и дождь. Гололед! Ветер западных направлений, во второй половине дня юго-западный, южный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.