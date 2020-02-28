Пт, 28.02.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Весна на подходе: на смену морозам придет тепло

Весна на подходе: на смену морозам придет тепло

Весна на подходе.

ФОТО: Liis Treimann

Утром нас будет приветствовать гребень высокого давления с ясной и морозной погодой, но уже днем с моря придет очередная ложбина низкого довления с более теплым и влажным воздухом. 

Небольшие осадки и потепление ухудшат ситуацию на дорогах. В воскресенье еще более мощная порция тепла и ветер повысит температуру воздуха до плюсовых значений.

В субботу, 29 февраля, днем переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, на западе Эстонии и дождь. Гололед! Ветер западных направлений, во второй половине дня юго-западный, южный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ