В Эстонии ожидается новая порция снегопадов

Ослабевающий циклон подсыпет нам еще пушистого снега. Днем температура воздуха будет немного ниже нуля, а вечером, когда снег постепенно прекратится и небо начнет проясняться, столбики термометров резко устремятся вниз.
В пятницу, 28 февраля, облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, вечером снежные заряды станут реже. Ветер северной четверти, во второй половине дня - западной четверти 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -1…-4, на побережье островов местами +1°С.