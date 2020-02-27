Чт, 27.02.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • В Эстонии ожидается новая порция снегопадов

В Эстонии ожидается новая порция снегопадов

Снегопад.

ФОТО: Kristjan Teedema

Ослабевающий циклон подсыпет нам еще пушистого снега. Днем температура воздуха будет немного ниже нуля, а вечером, когда снег постепенно прекратится и небо начнет проясняться, столбики термометров резко устремятся вниз.

В пятницу, 28 февраля, облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, вечером снежные заряды станут реже. Ветер северной четверти, во второй половине дня - западной четверти 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -1…-4, на побережье островов местами +1°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ