Центр управления движения обратился к водителям с предупреждением

В ночь на понедельник возможна гололедица, предупреждает центр управления движением.
В воскресенье во второй половине дня крупные государственные трассы сухие, влажные или мокрые.
По прогнозу синоптиков, вечером облачность разрядится, дожди и мокрый снег пройдут только местами в южных и восточных уездах. Вечером и в ночь на понедельник во время прояснений погоды ожидается понижение температуры воздуха и температуры у дорожного полотна ниже нуля по всей стране, и дороги могут стать скользкими, опасность гололедицы сохранится до утра.