Вс, 23.02.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Центр управления движения обратился к водителям с предупреждением

Центр управления движения обратился к водителям с предупреждением

Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

В ночь на понедельник возможна гололедица, предупреждает центр управления движением.

В воскресенье во второй половине дня крупные государственные трассы сухие, влажные или мокрые.

По прогнозу синоптиков, вечером облачность разрядится, дожди и мокрый снег пройдут только местами в южных и восточных уездах. Вечером и в ночь на понедельник во время прояснений погоды ожидается понижение температуры воздуха и температуры у дорожного полотна ниже нуля по всей стране, и дороги могут стать скользкими, опасность гололедицы сохранится до утра.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ