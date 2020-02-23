Центр управления движения обратился к водителям с предупреждением

По прогнозу синоптиков, вечером облачность разрядится, дожди и мокрый снег пройдут только местами в южных и восточных уездах. Вечером и в ночь на понедельник во время прояснений погоды ожидается понижение температуры воздуха и температуры у дорожного полотна ниже нуля по всей стране, и дороги могут стать скользкими, опасность гололедицы сохранится до утра.