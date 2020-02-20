Чт, 20.02.2020
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Эстонию ждет ненастная пятница

Метель. Снимок иллюстративный.

ФОТО: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

В район Норвежского моря сместился очередной активный циклон. Его ложбина, медленно смещаясь, простирается через Балтийское море, принося с собой дождливые облака. По южной периферии этого циклонического вихря к финалу этой недели ветер вновь возрастет до штормовых значений, не забывая об обогреве.

В пятницу, 21 февраля, в Эстонии будет облачно. Мокрый снег и дождь распространятся с запада в восточном направлении, в первую половину дня местами кое-где пройдет и снег. Во вторую половину дня, начиная с островов, облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный 7-11, порывами 15-17, на островах и побережье 10-15, порывами 18 до 23 м/с, во второй половине дня немного ослабеет.

Температура воздуха составит от +1 до +4°С.

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