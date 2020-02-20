Эстонию ждет ненастная пятница

В пятницу, 21 февраля, в Эстонии будет облачно. Мокрый снег и дождь распространятся с запада в восточном направлении, в первую половину дня местами кое-где пройдет и снег. Во вторую половину дня, начиная с островов, облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный 7-11, порывами 15-17, на островах и побережье 10-15, порывами 18 до 23 м/с, во второй половине дня немного ослабеет.