Эстонию ждет ненастная пятница

В район Норвежского моря сместился очередной активный циклон. Его ложбина, медленно смещаясь, простирается через Балтийское море, принося с собой дождливые облака. По южной периферии этого циклонического вихря к финалу этой недели ветер вновь возрастет до штормовых значений, не забывая об обогреве.
В пятницу, 21 февраля, в Эстонии будет облачно. Мокрый снег и дождь распространятся с запада в восточном направлении, в первую половину дня местами кое-где пройдет и снег. Во вторую половину дня, начиная с островов, облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный 7-11, порывами 15-17, на островах и побережье 10-15, порывами 18 до 23 м/с, во второй половине дня немного ослабеет.
Температура воздуха составит от +1 до +4°С.