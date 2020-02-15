Сб, 15.02.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Шторм может нарушить паромное сообщение с островами

Шторм может нарушить паромное сообщение с островами

Штормовое море в Суурупи, Луйгелахт, мыс Нинамаа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Поднявшийся на выходных шторм может нарушить паромное сообщение с островами.

В воскресенье и понедельник из-за сильного ветра может быть нарушена работа обслуживающего линию Сыру-Трийги парома Soela.

В те же дни может быть нарушена и работа обслуживающего сообщение между Кихну, Манилайдом и Муналайдом парома Kihnu Virve. В обоих случаях оператор линий Kihnu Veeteed уточнит график работы паромов на своем сайте.

В воскресенье не будет ходить обслуживающее сообщение с Пийриссааром судно на воздушной подушке, но не из-за шторма, а из-за аварии.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ