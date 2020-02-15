Поднявшийся на выходных шторм может нарушить паромное сообщение с островами.
В воскресенье и понедельник из-за сильного ветра может быть нарушена работа обслуживающего линию Сыру-Трийги парома Soela.
В те же дни может быть нарушена и работа обслуживающего сообщение между Кихну, Манилайдом и Муналайдом парома Kihnu Virve. В обоих случаях оператор линий Kihnu Veeteed уточнит график работы паромов на своем сайте.
В воскресенье не будет ходить обслуживающее сообщение с Пийриссааром судно на воздушной подушке, но не из-за шторма, а из-за аварии.