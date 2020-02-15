Ветер до 27 м/с: на Эстонию вновь обрушится непогода

В воскресенье, 16 февраля, после обеда в Эстонии поднимется сильный ветер, который сохранится до утра понедельника, предупреждает Служба погоды Эстонии.
Сегодня ночью будет облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег, на востоке Эстонии и снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Южный, юго-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Завтра, 16 февраля, днем облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, к вечеру осадков станет больше. Южный, юго-западный ветер усилится в континентальной части 7-12, порывами 15-20, на островах и побережье 12-17, порывы 22-27 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.