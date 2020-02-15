Ветер до 27 м/с: на Эстонию вновь обрушится непогода

Сегодня ночью будет облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег, на востоке Эстонии и снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Южный, юго-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.