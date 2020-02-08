В пяти уездах Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Об этом BNS сообщила пресс-служба гидрометеоцентра Эстонии, отметив, что штормовое предупреждение направлено жителям Валгаского, Выруского и Йыгеваского уездов, а также Ида- и Ляэне-Вирумаа.

Служба погоды направляет предупреждение первой степени об опасности обледенения и гололедицы в случае, если на 30 процентах территории уезда пройдет так называемый ледяной дождь, либо температура воздуха может резко упасть ниже нуля. Первая степень означает, что погода потенциально опасна. Если деятельность людей в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.