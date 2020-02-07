Мощнейшая буря накрывает Европу: по всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Служба погоды Эстонии сообщает, что к вечеру воскресенья, 9 февраля, на материковой части страны усилится юго-западный и южный до 15 м/с, а на островах и побережье — до 22 м/с. В ночь на понедельник, 10 февраля, порывы юго-западного ветра будут достигать 20 м/с, а на островах и побережье — до 27 м/с.

Ветер должен ослабнуть только к вечеру понедельника. В понедельник днем будет облачно. Мокрый снег и дождь, на востоке Эстонии утром и снег, к вечеру осадков станет меньше. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывами до 17, на островах 12-17, порывами до 22 м/с, во второй половине дня ветер немного ослабеет. Температура воздуха в течение дня +2..+6°С.

На Европу движется мощнейшая буря

Метеорологическая служба Великобритании еще 7 февраля объявила предупреждение о буре. Ожидается, что как в Великобритании, так и в Ирландии самый сильный ветер будет бушевать в воскресенье, когда порывы местами превысят 35 метров в секунду. Урагану дано имя "Циара", пишет Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA

И на севере Франции, в Германии и Дании возможны порывы ветра до 35 метров в секунду. В горных регионах ветер будет еще сильнее.

Сильный ветер, местами перерастающий в бурю, в начале следующей недели ожидается и в других местах Европы. Разрушения возможны не только от ветра, но и от больших волн и затопления прибрежных территорий.