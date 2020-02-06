В ближайшие дни в Эстонии вновь потеплеет

В ночь на субботу в Эстонии облачно с прояснениями. В континентальной части Эстонии пройдет снег и мокрый снег. Опасность гололёда! Ветер западной четверти 5-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 0..-4, на западе 0...+3°С, после полуночи повысится. В субботу днем в Эстонии облачно. Местами пройдёт морось. Ветер западный и юго-западный 5-10, вечером на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха днем +1..+4°С.

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью -1..+4°С. В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня усилится юго-западный и южный ветер 10-15, на побережье порывами 18-21 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.