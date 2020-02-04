Завтра в Эстонии вновь изменится погода

Сперва пройдет небольшой снег, днем местами и с мокрым снегом. Вечером к северным районам подойдет зона с плотными осадками. Ветер будет усиливаться в течение дня, температура воздуха начнедт повышаться, хотя по восточным районам страны сохранятся минусовые значения. Дорожные условия зимние.

В среду (5.02) погода с переменной облачностью. Во многих местах пройдет небольшой снег и мокрый снег. Вечером северной Эстонии достигнет плотная зона осадков. Ветер западный и северо-западный 4-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня ветер юго-западный 6-12, на островах и северо-западном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 0…-2, на западе +1..+3°С.