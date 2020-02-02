Эстония находится на периферии удаляющегося циклона: как изменится погода

Сегодня Эстония находится на юго-западной периферии удаляющегося на восток активного циклона.
В первую половину дня погода еще с осадками во многих местах, но сильный северо-западный ветер несет с собой более сухую и холодную воздушную массу. В середине дня небо прояснится и осадки прекратятся. Температура воздуха понизится и вечером будут преобладать уже слабо минусовые значения. На дорогах станет скользко.
В понедельник (3.02) в первую половину дня облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. В середине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся и прояснит. Ветер северо-западный 5-11, порывы 14, на побережье 11-14, порывами до 19 м/с, вечером, начиная с запада, ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 0..+3, к вечеру понизится до 0..-3°С.