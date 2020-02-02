Эстония находится на периферии удаляющегося циклона: как изменится погода

В первую половину дня погода еще с осадками во многих местах, но сильный северо-западный ветер несет с собой более сухую и холодную воздушную массу. В середине дня небо прояснится и осадки прекратятся. Температура воздуха понизится и вечером будут преобладать уже слабо минусовые значения. На дорогах станет скользко.