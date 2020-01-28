На севере Финляндии морозы приблизились к отметке 40 градусов, а на юге зацвела мать-и-мачеха

Разница в температурах между северной и южной Финляндией исключительно большая на данный момент, передает Yle.
Вчера в Утсйоки зафиксировали температурный рекорд зимы: температура понизилась до -38,8 градуса. Также в Рованиеми и Соданкюля температура воздуха составила около -35 градусов.
При этом на юге страны температура в основном выше ноля.
Аномально тёплая погода местами нарушила привычный жизненный цикл растений. Например, в ботаническом саду Хельсинки на некоторых кустарниках появились зелёные бутоны, а ольха и орешник зацвели. На самом южном острове Финляндии Утё зацвела мать-и-мачеха.