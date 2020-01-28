Вт, 28.01.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • На севере Финляндии морозы приблизились к отметке 40 градусов, а на юге зацвела мать-и-мачеха

На севере Финляндии морозы приблизились к отметке 40 градусов, а на юге зацвела мать-и-мачеха

Мороз.

ФОТО: Elmo Riig

Разница в температурах между северной и южной Финляндией исключительно большая на данный момент, передает Yle.

Вчера в Утсйоки зафиксировали температурный рекорд зимы: температура понизилась до -38,8 градуса. Также в Рованиеми и Соданкюля температура воздуха составила около -35 градусов.

При этом на юге страны температура в основном выше ноля.

Аномально тёплая погода местами нарушила привычный жизненный цикл растений. Например, в ботаническом саду Хельсинки на некоторых кустарниках появились зелёные бутоны, а ольха и орешник зацвели. На самом южном острове Финляндии Утё зацвела мать-и-мачеха.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ