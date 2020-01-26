Синоптики дали разочаровывающий прогноз на ближайшие дни

В ночь на вторник ожидается облачная погода. Пройдут мокрый снег и дождь. Местами туманы, возможна гололедица. Ветер южных направлений, 3-9, на западных островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем облачно, по многим регионам мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-восточный, 4-10, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

В ночь на среду облачно, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.