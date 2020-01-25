Сб, 25.01.2020
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Синоптики предупреждают о сильном ветре

Шторм в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

Государственная метеослужба сообщила, что 26 января после полуночи в портах Таллинна западный и юго-западный ветер усилится до 12 м/с, порывами до 15-18 м/с.

На Норвежское море придет новый активный циклон, который захватит Балтийское море и в воскресенье может помешать движению обслуживающего сообщение с островом Мания парома Kihnu Virve. 

В воскресенье из-за сильного ветра может быть нарушена работа парома Kihnu Virve на линии Манилайд-Муналай, сообщил оператор линии Kihnu Veeteed.

Компания опубликует уточненную информацию о рейсах на своем сайте в 9.15 в воскресенье.

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