Синоптики предупреждают о сильном ветре

Государственная метеослужба сообщила, что 26 января после полуночи в портах Таллинна западный и юго-западный ветер усилится до 12 м/с, порывами до 15-18 м/с.
На Норвежское море придет новый активный циклон, который захватит Балтийское море и в воскресенье может помешать движению обслуживающего сообщение с островом Мания парома Kihnu Virve.
В воскресенье из-за сильного ветра может быть нарушена работа парома Kihnu Virve на линии Манилайд-Муналай, сообщил оператор линии Kihnu Veeteed.
Компания опубликует уточненную информацию о рейсах на своем сайте в 9.15 в воскресенье.