На завтра синоптики обещают дожди и мокрый снег

Дожди, кое-где возможно и с мокрым снегом, пройдут во многих местах. Температура воздуха повсюду уверенно превысит нулевую отметку.

В пятницу (24.01) облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, возможен и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.