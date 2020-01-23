Чт, 23.01.2020
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  • На завтра синоптики обещают дожди и мокрый снег

На завтра синоптики обещают дожди и мокрый снег

Ожидается мокрый снег.

ФОТО: Toomas Huik

Обширная область низкого давления вновь покрывает всю Северную Европу. Западный воздушный поток поставляет нам теплый и влажный атлантический воздух, где вероятность осадков довольно высокая.

Дожди, кое-где возможно и с мокрым снегом, пройдут во многих местах. Температура воздуха повсюду уверенно превысит нулевую отметку.

В пятницу (24.01) облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, возможен и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.

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