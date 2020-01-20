Климатологи не сомневаются в глобальном потеплении и влиянии на него человека

"Профессиональная климатическая наука, профессиональное сообщество дает однозначный утвердительный ответ на вопросы о факте глобального потепления, факте влияния на него роста концентрации парниковых газов, или более широко - химического состава атмосферы, и на то, что за это отвечает человечество: начиная с середины прошлого века это отчетливо видно", - сказал Катцов.

Ученый подчеркнул, что наука делает выводы о глобальном потеплении, основываясь на многолетних данных, а не отдельных теплых сезонах.

"Мы не можем каждое экстремальное или аномальное погодное явление связывать с изменением климата. Когда статистика таких явлений усугубляется, мы можем говорить об изменениях климата. Такие вещи, как сейчас (теплая зима), наводят на мысли, что это происходит из-за глобального потепления. Но должен отметить, что 2012 год был отмечен вопиющим холодом в Скандинавии, в Европе. И та экстремальная погода не была контраргументом против глобального потепления", - сказал Катцов.

"Изменение климата - это изменение статистики погоды, а не единичные явления, которые могут случаться при любом климате, изменяющемся и неизменяющемся. Только когда мы видим всю объективную картину, когда мы смотрим на глобус, анализируем данные с помощью хорошо проверенных надежных статистических методов, только тогда мы можем делать выводы о том, что происходит. Как раз на днях метеорологическая организация выдала подтверждение того, что 2019 год стал вторым самым теплым годом после 2016 года. И, таким образом, начиная с 70-х, мы видим, что каждое последующее десятилетие теплее предыдущего, а последняя пятилетка - самая теплая. Вот это климат, его объективные изменения",- подчеркнул он.