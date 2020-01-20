Климатологи не сомневаются в глобальном потеплении и влиянии на него человека

Профессиональное сообщество не ставит под сомнение факт глобального потепления, которое подтверждается многолетней статистикой погоды по всему миру, отмечает директор Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Росгидромета РФ Владимир Катцов.
"Профессиональная климатическая наука, профессиональное сообщество дает однозначный утвердительный ответ на вопросы о факте глобального потепления, факте влияния на него роста концентрации парниковых газов, или более широко - химического состава атмосферы, и на то, что за это отвечает человечество: начиная с середины прошлого века это отчетливо видно", - сказал Катцов.
Ученый подчеркнул, что наука делает выводы о глобальном потеплении, основываясь на многолетних данных, а не отдельных теплых сезонах.
"Мы не можем каждое экстремальное или аномальное погодное явление связывать с изменением климата. Когда статистика таких явлений усугубляется, мы можем говорить об изменениях климата. Такие вещи, как сейчас (теплая зима), наводят на мысли, что это происходит из-за глобального потепления. Но должен отметить, что 2012 год был отмечен вопиющим холодом в Скандинавии, в Европе. И та экстремальная погода не была контраргументом против глобального потепления", - сказал Катцов.
"Изменение климата - это изменение статистики погоды, а не единичные явления, которые могут случаться при любом климате, изменяющемся и неизменяющемся. Только когда мы видим всю объективную картину, когда мы смотрим на глобус, анализируем данные с помощью хорошо проверенных надежных статистических методов, только тогда мы можем делать выводы о том, что происходит. Как раз на днях метеорологическая организация выдала подтверждение того, что 2019 год стал вторым самым теплым годом после 2016 года. И, таким образом, начиная с 70-х, мы видим, что каждое последующее десятилетие теплее предыдущего, а последняя пятилетка - самая теплая. Вот это климат, его объективные изменения",- подчеркнул он.
Как следует из приведенных Катцовым данных, в период с 1976 по 2018 года каждые 10 лет приземная температура в мире повышается на 0,18 градуса, на суше - на 0,28 градуса, в России - на 0,47 градуса, в Арктической зоне России - на 0,69 градуса.