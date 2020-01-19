На этой неделе погода изменится

В ночь на вторник в Эстонии переменная облачность, В начале ночи на востоке небольшой дождь или мокрый снег. Юго-западный, западный ветер 5-11, порывы 15, на побережье 8-13, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +1..+5°С. Во вторник днем в Эстонии облачно с прояснениями. С середины дня дождь и мокрый снег распространятся с севера на юг. Вечером осадки пойдут на убыль и облачность рассеется. Западный, юго-западный ветер 5-11, порывы 15, на побережье 9-14, порывы до 20 м/с, во второй половине дня ослабеет и перейдет к северо-западному. Температура воздуха днем 3..7°С.

В ночь на среду в Эстонии переменная облачность. В начале ночи на востоке местами мокрый снег и дождь. Западный, северо-западный ветер 5-11, порывы 15, на побережье 9-15, порывы 18-21 м/с. Температура воздуха ночью -1..4°С. В среду днем переменная облачность. Кратковременный снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Вечером вероятность осадков уменьшится. Северо-западный, западный ветер 6-11, порывы 15, на побережье 12-17, порывы до 24 м/с. Температура воздуха днем 0..+4°С.