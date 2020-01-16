Эстонскому рекорду холода исполняется 80 лет: будет ли он когда-нибудь побит?

Между тем, температура в 43,5 градуса ниже нуля, отмеченная в Йыгева в 1940 году, не является чем-то необычным, так как, согласно данным Государственной службы погоды, год спустя 3 января в Выру было -43,4 градуса, а 30 декабря 1978 года в Нарве - -42,6 градуса.

Марко Каасик, старший исследователь моделирования загрязнения воздуха Института физики Тартуского университета, сказал, что в ХХ веке температура опускалась до отметки около -40 градусов каждые 20 лет, последний раз - в январе 1987 года в Ида-Вирумаа. В то же время в окрестностях Таллинна было около -35 градусов.

По словам Каасика, маловероятно, что рекорд Эстонии по холоду будет превышен в ближайшие десятилетия. В будущем рекордные морозы будут наблюдаться все реже и реже, поскольку в атмосферу выбрасывается больше углекислого газа.

В последние годы в Эстонии и других странах мира было, наоборот, довольно много новых рекордов тепла. «В то же время, не исключено, что изменение климата может реорганизовать циркуляцию воздуха и воды в океане, так что вероятность морозов возрастет», - сказал Каасик.

«Ходят разговоры о возможности ослабления североатлантического течения, что якобы должно привести нас к более холодным зимам, но нет никаких убедительных доказательств этого».

Похолодание происходит, когда зимой достаточно долго царит высокое давление вместе с притоком холодного воздуха с востока, что аннулирует влияние тепла морской воды.

Температуры в Эстонии в зимней области высокого давления могут различаться очень значительно. Даже на покрытом в значительной степени льдом западном побережье Эстонии может быть на пару десятков градусов теплее, чем в восточной Эстонии.

Сами жители Йыгева, похоже, гордятся своим рекордом. Здесь даже создано некоммерческое объединение MTÜ Minus 43.5, а в минувшую субботу прошел зимний праздник, одним из главных событий которого стало соревнование по растапливанию сосулек.

Мероприятия, посвященные эстонскому рекорду холода, проводятся в Йыгева с 2008 года, и каждый раз в программе значится растапливание сосулек. К сожалению, из-за теплой зимней погоды соревноваться приходиться в размораживании искусственных сосулек, сделанных в морозильной камере. Вырастить настоящие сосульки удавалось лишь пару лет.

В то время как эстонские рекорды холода относительно старые, рекорды тепла намного новее. Согласно данным, собранным метеослужбой, в Эстонии самым холодным годом был 1942-й, а самым теплым - 2008-й.

Самая высокая измеренная температура составляет 35,6 градусов, она была зафиксирована 11 августа 1992 года в Выру. Приблизительно такая же жара - 35,4 градуса была измерена 7 августа 2010 года в Нарва-Йыэсуу, а +35,2 градуса было в 1994 году в Выру и в 1896 году в Тарту.

Последняя сравнительно теплая зима была в 2007/2008 годах, после чего последовали несколько стабильно холодных зим.