По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение
Служба погоды сегодня вновь объявила по всей стране штормовое предупреждение первого уровня, в Балтийском море второй уровень опасности.
По данным синоптиков, сегодня начиная с Западной Эстонии усилятся порывы юго-западного и южного ветров до 15–17 м/с, а на островах и побережье - до 22 м/с. После полуночи ветер временно немного стихнет, а утром вновь усилится.
Штормовое предупреждение первого уровня значит, что погода в определенных ситуациях может быть опасна. Это стоит учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.
С сильным юго-западным ветром к нам поступит теплый воздух, и температура повысится до восьми градусов тепла, что превышает среднесуточную температуру, характерную для середины января почти на 10 градусов. Однако из-за штормового ветра и дождя завтрашняя погода не будет располагать к прогулкам.
В среду, 15 января, днем облачно, временами пройдет дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13, порывами 15-20, на островах и побережье до 23 м/с, вечером понемногу ослабеет. Температура воздуха 4…8°С.