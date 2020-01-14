По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, сегодня начиная с Западной Эстонии усилятся порывы юго-западного и южного ветров до 15–17 м/с, а на островах и побережье - до 22 м/с. После полуночи ветер временно немного стихнет, а утром вновь усилится.

Штормовое предупреждение первого уровня значит, что погода в определенных ситуациях может быть опасна. Это стоит учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.

С сильным юго-западным ветром к нам поступит теплый воздух, и температура повысится до восьми градусов тепла, что превышает среднесуточную температуру, характерную для середины января почти на 10 градусов. Однако из-за штормового ветра и дождя завтрашняя погода не будет располагать к прогулкам.