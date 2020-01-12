Суперлуние. Иллюстративное фото. ФОТО: RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

2020 год обещает незабываемые зрелища профессиональным астрономам и просто любителям поглазеть на ночное небо во всем мире.

В самом деле, за 12 месяцев нам предстоит увидеть сразу 13 полнолуний, несколько суперлун, одну "голубую Луну", поцелуй планет, впечатляющие звездопады и полное солнечное затмение. Но обо всем по порядку.

1. Четыре суперлуны и одна голубая

Суперлуна - это астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В это время Луна выглядит намного крупнее и ярче, чем обычно.

Впрочем, суперлуние - весьма расплывчатый термин, и не все астрономы соглашаются с таким определением. Отсюда и разница в счете: для оптимистов в 2020 году будет сразу четыре суперлуны, а для пессимистов - только две, 9 марта и 7 апреля.

Мартовское полнолуние называют Полнолунием червей, потому что обычно в это время случается оттепель, и на поверхности появляются земляные черви. А апрельское полнолуние еще называют Розовым, поскольку американские индейцы связывали его с появлением первых весенних цветов - диких флоксов.

Два спорных суперлуния произойдут 9 февраля и 7 мая; по мнению некоторых ученых, в эти дни Луна не будет достаточно большой для суперлуния. Это Снежное полнолуние, потому что в это время обычно происходят обильные снегопады, и Цветочное полнолуние.

А первое полнолуние в этом году случится 10 января и будет называться Волчьим, потому что в это время у волков наступает брачный период и они воют особенно часто.

Но это еще не все. 31 октября нас ожидает "голубая Луна", и дело тут вовсе не в цвете или ориентации, а в том, что так по традиции называется третье полнолуние в том астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо обычных трех.

Впрочем, сегодня "голубой Луной" называют еще и второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. Непросто все у этих астрономов.

2. "Звездный дождь" Персеид

Метеорными потоками мало кого можно удивить, однако "Звездный дождь" Персеид - одно из самых зрелищных явлений года. Оно происходит каждую ночь с середины июля по середину августа, и для наблюдения не требуются специальные приборы: когда в небе проносится до 80 метеоров в час, не заметить это в хорошую погоду трудно.

Выглядит это так, словно метеоры вылетают из северного созвездия Персея, однако на самом деле причина этого явления - в том, что Земля проходит сквозь остатки хвоста кометы Свифта-Таттла.

В этом году пик звездного дождя, иногда именуемый "Слезами святого Лоренцо", придется на ночь 12 августа.

3. Манхэттенхендж

Жителям Нью-Йорка это явление хорошо знакомо.

Четыре раза в год, в декабре, январе, мае и июле, восходящее или заходящее солнце насквозь просвечивает улицы Манхэттена, ориентированные с востока на запад. В названии этого явления совместили Манхэттен и английский Стоунхендж, памятник времен неолита, сложенный из камней и, по одной из версий, служивший для астрономических наблюдений.

Только в Нью-Йорке роль каменных глыб выполняют небоскребы, придавая зрелищу иной масштаб.

"Полное солнце" Манхэттенхенджа можно наблюдать дважды в году: 29 мая и 13 июля, но 30 мая и 12 июля между небоскребами появляется ровная половинка солнца - тоже красивая картинка.

4. Метеорный поток Геминид

Вместе с Персеидами этот звездный дождь считается одним из самых зрелищных ночных шоу, когда на пике активности в небе вспыхивает до 120 падающих звезд в минуту.

Лучшим временем для наблюдений считается ночь с 14 на 15 декабря, метеоры, несущиеся со скоростью до 70 километров в секунду, чертят в небе яркие полосы, сгорая в плотных слоях атмосферы.

Как и в случае с Персеидами, создается впечатление, что метеоры вылетают из созвездия Близнецов, но это зрительный обман. На самом деле они откололись от астероида, вращающегося вокруг Солнца.

Звездный дождь Геминид отличается не только яркостью, но и обилием красок. Многие падающие звезды имеют желтый, зеленый, красный и голубой цвет. Это объясняется наличием оксидов разных металлов в обломках астероида.

5. Полное солнечное затмение

Чтобы увидеть одно их самых редких и ценимых астрономами космических явлений - полное солнечное затмение, - придется ждать самого конца года.

14 декабря Луна окажется ровно между нами и Солнцем, и на Землю ляжет лунная тень.

Затмение лучше всего можно будет наблюдать из южного полушария. Так что если у вас есть возможность и желание, самое время подумать о покупке билета в Новую Зеландию, Чили или Аргентину. Южная Бразилия тоже подойдет.

6. Внеземной поцелуй