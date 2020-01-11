Погода опасна: в Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Служба погоды Эстонии наряду с направленным по всей территории страны предупреждением первого уровня о возможном обледенении трасс направила также штормовое предупреждение второго уровня по Балтийскому морю.
В ночь на воскресенье в восточной и западной частях Финского залива и в северной части Балтийского моря, в проливе Вяйнамере и в северной части Рижского залива ожидаются порывы юго-западного ветра до 25 м/сек.
Предупреждение второго уровня означает, что погода опасна и ожидаются неординарные погодные явления. Следует постоянно следить за прогнозом погоды и осознавать неизбежные риски.