Сб, 11.01.2020
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Погода опасна: в Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Шторм в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

Служба погоды Эстонии наряду с направленным по всей территории страны предупреждением первого уровня о возможном обледенении трасс направила также штормовое предупреждение второго уровня по Балтийскому морю.

В ночь на воскресенье в восточной и западной частях Финского залива и в северной части Балтийского моря, в проливе Вяйнамере и в северной части Рижского залива ожидаются порывы юго-западного ветра до 25 м/сек.

Предупреждение второго уровня означает, что погода опасна и ожидаются неординарные погодные явления. Следует постоянно следить за прогнозом погоды и осознавать неизбежные риски.

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