На Эстонию вскоре вновь обрушится штормовой ветер

В ночь на вторник облачно, по многим регионам кратковременные дожди, туманы. Ветер юго-западный, 3-8, после полуночи на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня вероятность осадков ниже. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13, порывами до 17, на островах и побережье 13-18, порывами до 25 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно, начиная с островов пойдут дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13, порывами до 17, на островах и побережье 13-18, порывами до 25 м/сек. Вечером ветер немного уляжется и переменится на западный. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.