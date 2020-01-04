В середине недели температура воздуха резко изменится

По данным службы погоды Эстонии, к середине недели температура воздуха может подняться до восьми градусов тепла.
В ночь на понедельник облачность уплотнится, мокрый снег и снег с островов распространятся на материковую часть страны, к утру начиная с островов перейдут в дожди, велика опасность гололедицы. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на островах и побережье порывами 17 м/сек, утром немного ослабеет и сменит направление на западное и северо-западное. Днем облачно с прояснениями, до полудня снег и мокрый снег, на западе страны также и дожди, во второй половине дня вероятность осадков невелика. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на островах от -2 до+1, к утру повысится до нуля и +5, на востоке страны сохранится от нуля до -2, днем 1-6 градусов тепла.
В ночь на вторник преимущественно облачно, по многим регионам дожди и туман, на востоке страны местами мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем также преимущественно облачно, по регионам небольшие дожди. Ветер юго-западный, 6-11, на побережье порывами 15, вечером 17 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная погода, к утру к островам и Северо-Западной Эстонии пройдут осадки. Ветер юго-западный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/сек. Днем ожидается облачная погода, дожди, после полудня на востоке страны также возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13, порывами 17, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/сек, к вечеру немного стихнет и сменит направление на западное. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.