Так себе зима: в Эстонии прыгают лягушки и потеют лоси

Нынешняя зима вновь выдалась совсем не зимней: нет ни снега, ни мороза. Вчера в Тарту около двух часов дня термометр показывал пять градусов тепла – это всего на два градуса меньше, чем в Афинах, и на два градуса больше, чем в Будапеште, которые значительно южнее, пишет Tartu Postimees.
Непривычно высокие температуры сбили и внутренние часы животных и растений. Так, например, журналист Postimees Виллу Пяэрт в последний день года заметил перед бассейном Куремаа лягушку, хотя эти земноводные должны сейчас видеть седьмой сон, закопавшись куда-нибудь в ил на дне пруда.
По словам Пяэрта, лягушка выглядела сонной. Прохожий поднял ее и перенес на газон в надежде, что она вновь найдет себе место для спячки.
Южные болезни
Вялая зима заставила распуститься цветы, которые обычно можно увидеть ранней весной. Трансильванские пролески, морозники и один вид рододендронов – перечислил старший садовник Тартуского ботанического сада Стен Мандер цветущие сейчас растения. «В последние годы они цветут уже каждую зиму», - констатировал он.
Насколько успешно проходит приспособление к теплой зиме, зависит от вида. Например, деревьям глубоко континентального происхождения понравилось бы, когда зимой холодно, а если теплеет, то надолго. В позапрошлом году работники Ботанического сада были вынуждены срубить амурскую маакию старше пятидесяти лет, поскольку дерево, очевидно, не смогло приспособиться к температуре, которая большую часть года держалась около нуля.
Теплые зимы создают и благоприятные условия для различных болезней, которые заносит к нам издалека. Это большая опасность для наших лесных сообществ, которые не привыкли к видам, проникающим с юга.
В то же время, с точки зрения растений, будет очень плохо, если вдруг придет волна холодов, от которых кора деревьев может потрескаться, в результате чего они могут погибнуть.
Приметы не работают
Зато дикие животные ничего не имеют против резких морозов. «У них теплая шкура, им холода нипочем, - поясняет природовед Вахур Сепп. – Например, лосю сейчас явно слишком жарко, ему хотелось бы, чтобы зима была холодной и можно было спать на снегу».
Зато косулям повезло, поскольку им хватает корма и их запасы жира на зиму совсем не израсходованы. Это означает, что прирост косуль весной значительно увеличится.
Зато зайцы-беляки, ласки и горностая ступают более осторожно, поскольку белый маскировочный цвет, который должен помочь им пережить зиму, становится губительным для них: сейчас они слишком легко заметны для хищников и птиц.
Подает ли природа хоть какие-то сигналы о том, что зима все-таки будет? Вахур Сепп не стал делать прогнозы, поскольку, по его словам, все стало таким непредсказуемым, что и животные в замешательстве, и привычные приметы больше не работают.
«Обычно бывало, например, так, что, если бобр начинал готовить запасы на зиму, через две недели водоемы были подо льдом. Теперь же запасы у бобра могут быть давно готовы, а льда нет и в помине», - констатировал он.
Метеослужба в любом случае в ближайшую неделю зимы не обещает. В ночь на воскресенье может быть до шести градусов мороза, но затем температура вновь начнет расти, а в следующий четверг нас ждут уже семь градусов тепла и дождь.