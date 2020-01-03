Так себе зима: в Эстонии прыгают лягушки и потеют лоси

Непривычно высокие температуры сбили и внутренние часы животных и растений. Так, например, журналист Postimees Виллу Пяэрт в последний день года заметил перед бассейном Куремаа лягушку, хотя эти земноводные должны сейчас видеть седьмой сон, закопавшись куда-нибудь в ил на дне пруда.

По словам Пяэрта, лягушка выглядела сонной. Прохожий поднял ее и перенес на газон в надежде, что она вновь найдет себе место для спячки.

Южные болезни

Вялая зима заставила распуститься цветы, которые обычно можно увидеть ранней весной. Трансильванские пролески, морозники и один вид рододендронов – перечислил старший садовник Тартуского ботанического сада Стен Мандер цветущие сейчас растения. «В последние годы они цветут уже каждую зиму», - констатировал он.

Насколько успешно проходит приспособление к теплой зиме, зависит от вида. Например, деревьям глубоко континентального происхождения понравилось бы, когда зимой холодно, а если теплеет, то надолго. В позапрошлом году работники Ботанического сада были вынуждены срубить амурскую маакию старше пятидесяти лет, поскольку дерево, очевидно, не смогло приспособиться к температуре, которая большую часть года держалась около нуля.

Теплые зимы создают и благоприятные условия для различных болезней, которые заносит к нам издалека. Это большая опасность для наших лесных сообществ, которые не привыкли к видам, проникающим с юга.

В то же время, с точки зрения растений, будет очень плохо, если вдруг придет волна холодов, от которых кора деревьев может потрескаться, в результате чего они могут погибнуть.

Приметы не работают

Зато дикие животные ничего не имеют против резких морозов. «У них теплая шкура, им холода нипочем, - поясняет природовед Вахур Сепп. – Например, лосю сейчас явно слишком жарко, ему хотелось бы, чтобы зима была холодной и можно было спать на снегу».

Зато косулям повезло, поскольку им хватает корма и их запасы жира на зиму совсем не израсходованы. Это означает, что прирост косуль весной значительно увеличится.

Зато зайцы-беляки, ласки и горностая ступают более осторожно, поскольку белый маскировочный цвет, который должен помочь им пережить зиму, становится губительным для них: сейчас они слишком легко заметны для хищников и птиц.

Подает ли природа хоть какие-то сигналы о том, что зима все-таки будет? Вахур Сепп не стал делать прогнозы, поскольку, по его словам, все стало таким непредсказуемым, что и животные в замешательстве, и привычные приметы больше не работают.

«Обычно бывало, например, так, что, если бобр начинал готовить запасы на зиму, через две недели водоемы были подо льдом. Теперь же запасы у бобра могут быть давно готовы, а льда нет и в помине», - констатировал он.