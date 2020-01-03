В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение

Сегодня, 3 января, на материковой части страны ожидаются юго-западный ветер порывами до 15-18 м/с, на островах и побережье 14-18, а порывами до 25 м/с.

Сильный ветер может привести к перебоям в подаче электроэнергии, а также может нарушить движение паромов и повалить деревья.

Карта по состоянию на 8.20 утра 3 января. Желтым отмечены регионы с предупреждением первого уровня, а оранжевым - второго. ФОТО: ilmateenistus

На материковой части страны объявлено штормовое предупреждение первого уровня. Это значит, что погода в определенных ситуациях может быть опасна. Это стоит учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.

На островах объявлено штормовое предупреждение второго уровня. Это означает, что погода опасна. Люди должны быть внимательными, постоянно следить за прогнозом погоды и следовать всем распоряжениям представителей властей.

Как действовать при получении предупреждения:

Следите за информацией, передаваемой официальными органами, и следуйте их указаниям.

Уберите со двора легкие предметы и незакрепленную мебель.

Припаркуйте автомобиль на открытом месте или в гараже.

Будьте готовы к возможным перебоям в электроснабжении и перекрытию дорог.

Зарядите мобильный телефон и аккумуляторный банк полностью, запаситесь питьевой водой, продовольствием и автомобильным топливом.

Убедитесь, что у вас есть фонарик и радиоприемник на батарейках, а также что имеется запас батареек.

Не оставляйте без защиты домашних животных, находящихся на улице во время шторма.

Как действовать во время шторма: