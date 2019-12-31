Первого января жителей Эстонии ждет осенняя погода

В ночь на среду в Эстонии небольшая и переменная облачность. В начале ночи на востоке Эстонии возможен небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо- западный, 5-10, порывами 14, на островах и побережье 8-13, порывами до 20 м/с, после полуночи повернет постепенно на западный и ослабеет. Температура воздуха 0…-5°С, на островах и побережье 0…+4°С.
В первый день нового года в Эстонии с малой и переменной облачностью без существенных осадков погода. Ветер западный юго-западный и 5-11, порывами до 16 м/с. Температура воздуха 0…+5°С.
На Чудском озере в ночь на среду в начале ночи ветер северо-западный 8-12, порывами до 17м/с, после полуночи повернет на западный 7-10, порывами 14 м/с, к утру ослабеет. Высота волны 0,8-1,4 м. В начале ночи местами небольшой снег и мокрый снег. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха -1..-3°С.
В среду днем в Причудье ветер западный и юго- западный 6-9,порывами 12 м/с. Высота волны 0,6-1,1 м. В основном без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха +1..+3°С.