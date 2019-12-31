Первого января жителей Эстонии ждет осенняя погода

В ночь на среду в Эстонии небольшая и переменная облачность. В начале ночи на востоке Эстонии возможен небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо- западный, 5-10, порывами 14, на островах и побережье 8-13, порывами до 20 м/с, после полуночи повернет постепенно на западный и ослабеет. Температура воздуха 0…-5°С, на островах и побережье 0…+4°С.