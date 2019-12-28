Какой будет зима в Эстонии? Любителей снега ждет разочарование

«Настоящей зимы в этом году ждать не стоит. Две-три недели и все», - сказал Sakala живущий в Соомаа предсказатель погоды, владелец хутора Куузе-Кяэра Индрек Хейн.
В течение двух недель может еще произойти шторм как в 2005 году и период с большим количеством осадков еще может наступить. «У нас в Соомаа этой осенью уже было пять половодий и это будет шестым. Ситуация ужасная, мои шотландские горные коровы, которые живут на улице, вынуждены брести и карабкаться по вязкой земле», - говорит он.
Похолодать, по мнению Хейна, может примерно 10 января, но через две-три недели, вероятно, вновь будет мокрая погода и настоящая зима больше не придет.
«Думаю, что весна в свою очередь будет очень сухой и пожароопасной. Погода сейчас кидается из одной крайности в другую», - говорит Хейн. Погоду на следующее лето он не решается пока предсказать — за такое длительное время еще многое может поменяться.