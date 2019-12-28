До 20 м/с: в Эстонии поднимется сильный ветер
В последнее воскресенье этого года в Эстонии ожидается ветреная погода.
Ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер в начале ночи переменный, слабый. После полуночи станет южным, юго-западным и усилится к утру 5-11, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха -1..-6, при продолжительных прояснениях возможно понижение до -12, к утру на островах повысится до 0..+2°С.
Днем, 29 декабря, облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Опасность гололеда! Юго-западный ветер 7-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 0..-3, на западе +1..+4°С.