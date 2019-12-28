До 20 м/с: в Эстонии поднимется сильный ветер

Ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер в начале ночи переменный, слабый. После полуночи станет южным, юго-западным и усилится к утру 5-11, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха -1..-6, при продолжительных прояснениях возможно понижение до -12, к утру на островах повысится до 0..+2°С.