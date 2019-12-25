Прогноз: в последние дни года жителей Эстонии ждет снежная погода

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам мокрый снег и снег. Ветер северо-западный и северный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и снег, во второй половине дня вероятность осадков небольшая. Ветер северо-западный и северный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем от -3 до 1 градуса тепла.

В ночь на субботу ожидается облачная без существенных осадков. Ветер преимущественно северный 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северный, до 3-9 м/сек, во второй половине дня сменит направление на западное. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до одного градуса тепла.