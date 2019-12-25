Прогноз: в последние дни года жителей Эстонии ждет снежная погода

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.
В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам мокрый снег и снег. Ветер северо-западный и северный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и снег, во второй половине дня вероятность осадков небольшая. Ветер северо-западный и северный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем от -3 до 1 градуса тепла.
В ночь на субботу ожидается облачная без существенных осадков. Ветер преимущественно северный 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северный, до 3-9 м/сек, во второй половине дня сменит направление на западное. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до одного градуса тепла.
В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, область осадков постепенно отходит на восток, вечером к западным уездам подойдёт новая порция осадков в виде дождя. Ветер юго-западный, 6-12, на побережье порывами 15 м/сек. Днем сохранится облачная погода, по регионам дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами 16, на островах до 18 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на островах и западном побережье до 2 градусов тепла, днем от -1 до 4 градусов тепла.