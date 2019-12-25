Будьте осторожны: на дорогах может стать скользко

Днем дорожные покрытия преимущественно сухие, однако есть и более влажные участки. Погода сухая, температура воздуха плюсовая.

Согласно прогнозу, вечером и ночью будет облачная с прояснениями погода, местами ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха - от 0 до +3 градусов, в случае прояснения она будет составлять -1 градус. На влажных участках ночью местами может стать неожиданно скользко.