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Да, собственно, лисички: эстонская погода шепчет

Декабрьские лисички. И никакого потепления климата.

ФОТО: Lydia Koitla

Женщина, отправившаяся накануне Рождества в лес за печеночницей, обнаружила там во мху нечто совсем иное, пишет Pärnu Postimees.

Идея погулять вдоль лесного ручья в поисках весенних цветов, пришла в голову Лидии Койтла, когда ее дочь прислала с Хийумаа фотографию цветущей печеночницы и лисичек. После этого она отправилась обозревать окрестности Хяэдемеэсте.

«Ого, стоило пойти посмотреть! – порадовалась Койтла. – Невероятно, что лисички на Рождество такие свежие и красивые! Их там было четыре штуки, одна малюсенькая. Пятая была постарше, уже водянистая.

Грибы она оставила расти. «Тепло же, пусть пока подрастут. Я теперь каждый день хожу их проведывать, когда есть время. В первый день Рождества времени больше, можно будет прогуляться на природу, полюбоваться красотой».

Дорогие читатели, если вы заметили еще какой-нибудь каприз природы, присылайте фото по адресу vene@postimees.ee.

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