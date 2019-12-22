Настал самый мрачный день в году

Начиная с 23 декабря световой день начнет понемногу увеличиваться: уже через неделю он будет на пять минут длиннее, чем сегодня, пишет Yle.
В это воскресенье отмечается день зимнего солнцестояния. Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальна среди всех дней данного года. День зимнего солнцестояния — самый короткий в году, а ночь — самая длинная.
Начиная с зимнего солнцестояния день понемногу начинает увеличиваться, когда северное полушарие понемногу разворачивается к солнцу. Уже спустя неделю длина светового дня увеличится на пять минут.
В день весеннего равноденствия 21 марта день и ночь по длине равны друг другу, и вплоть до летнего солнцестояния количества света ежедневно увеличивается. День летнего солнцестояния - самый длинный в году, а ночь - самая короткая.