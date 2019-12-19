Галерея: обрушившийся на Тарту сильный ветер доставил жителям города немало хлопот

Вчера вечером сильный ветер добрался и до Тарту. По данным синоптиков, иногда порывы достигали 25 м/с, пишет Tartu Postimees.
Несмотря на то, что по всей Эстонии тысячи домой остались без света, в Тартуском уезде ситуация была не столь плачевной. Чуть более 3000 клиентов Elektrilevi осталось без электричества. И примерно столько же в Йыгеваском уезде.
Журналисты Tartu Postimees проехали на машине по вечернему городу, но серьезных разрушений не заметили. На некоторых улицах валялись ветки деревьев. А вот за городом на некоторых дорогах были обнаружены поваленные деревья. Также шторм повредил остановку общественного транспорта.