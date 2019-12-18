Галерея: штормовой ветер усиливается, летней столице может грозить затопление

Метеорологическая служба на сегодня выпустила штормовое предупреждение второй степени. В Пярну после полудня ветер постепенно усиливался и около 15 часов дул со скоростью 20 м/с. По данным Elektrilevi, в 16:30 без электричества было более 2000 домохозяйств, пишет Pärnu Postimees.
По данным Морского института Таллиннского технического университета, к 16.50 уровень моря вырос на 155 сантиметро выше среднего. Критическая граница для города Пярну, когда вода течет по улицам, на 180 сантиметров выше среднего.
Уровни морской воды можно отслеживать на веб-сайте Института морских систем.