Блог и фото ⟩ В Эстонии бушует шторм: деревья падают, остановки сносит, дома остаются без света
Служба погоды Эстонии объявила штормовое предупреждение второго уровня: к вечеру ветер усилился порывами до 25 м/с, на побережье до 30 м/с.
По данным Морского института Таллиннского технического университета, к 15.10 уровень воды в море поднялся на 89 сантиметров выше среднего. Пика уровень воды, согласно прогнозам, должен был достичь к 21 часу, когда уровень моря должен был превысить средний показатель на 125 сантиметров.
Штормовое предупреждение второго уровня означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.
Инструкцию, как правильно себя вести во время шторма, читайте здесь.
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