Блог и фото ⟩ В Эстонии бушует шторм: деревья падают, остановки сносит, дома остаются без света

По данным Морского института Таллиннского технического университета, к 15.10 уровень воды в море поднялся на 89 сантиметров выше среднего. Пика уровень воды, согласно прогнозам, должен был достичь к 21 часу, когда уровень моря должен был превысить средний показатель на 125 сантиметров.

Штормовое предупреждение второго уровня означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.

Инструкцию, как правильно себя вести во время шторма, читайте здесь.