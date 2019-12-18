Ср, 18.12.2019
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  • Надвигается шторм: таллиннское кризисное руководство обратилось к общественности

Надвигается шторм: таллиннское кризисное руководство обратилось к общественности

Шторм. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что рабочая группа по ликвидации последствий сложных погодных условий находится в режиме повышенной готовности.

Сейчас осуществляется регулярное наблюдение за прогнозами погоды и уровнем воды, а также обмен информацией.

Кландорф отметил, что уровень воды в заливах отслеживается при помощи соответствующих систем мониторинга. «Не советуем из любопытства ходить на пляжи и молы, чтобы полюбоваться волнами, это очень опасно и может добавить работы спасателям и полицейским», - напомнил вице-мэр.

Рекомендуется тщательно закрывать окна и двери, автомобили не оставлять рядом с деревьями, следить, чтобы рекламные стенды были соответствующим образом закреплены. Во дворах и на балконах нужно убрать предметы, которые может поднять сильный ветер. На случай прерывания подачи электричества следует запастись батарейками и аккумуляторами. На стройках нужно проверить прочность лесов и убрать открытые предметы.

Позвонив на номер 1345 можно вызвать помощь для решения неожиданных технических и бытовых проблем. За информацией можно обратиться и по электронной почте 1345@rescue.ee.

Скорую помощь, полицию и спасателей следует вызывать по номеру 112.

Государственная метеослужба передала штормовое предупреждение, в соответствии с которым с полудня среды ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с, на побережье до 30 м/с.

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