Предупреждение ⟩ Циклон принесет в Эстонию ветры ураганной силы

Согласно прогнозам, завтра на юге Финляндии будет распространяться активный циклон, который принесет на границу Тампере-Ювяскюля-Коувола мощный снегопад, в районе Хельсинки ожидается сильный ветер с ливнями, а в Эстонии - дождь и штормовые ветры.

На море возможны порывы ветра до 33 м/с. В тылу циклона начнет поступать холодный воздух, температуры будут падать. Поэтому в среду возможны перебои с электричеством и связанные с ураганом случаи ущерба. Движение паромов может быть нарушено.