Мокрый снег и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в начале недели

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье в начале ночи порывы 17 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха ночью +1..+5°С. Во вторник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха днем +2..+6°С.

В ночь на среду в Эстонии преимущественно облачно. Пройдет дождь, местами также мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью +1..+5°С. В среду днем по стране облачно. Во многих местах дождь. Ветер южный, юго-западный усилится 8-13, порывы до 17, на островах и побережье 14, порывы до 20 м/с, вечером повернет на островах и северо-западном побережье на северо-западный порывами до 25 м/с. Температура воздуха днем +3..+8°С.