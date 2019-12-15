Вс, 15.12.2019
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Водителей призывают к осторожности: на дорогах может быть скользко!

Teedel varitseb must jää.

ФОТО: Arvo Meeks

Участники дорожного движения в течение дня в воскресенье должны проявлять осторожность, поскольку в Восточной и Центральной Эстонии могут встречаться скользкие участки дорог.

Об этом BNS сообщил утром Центр управления дорожным движением, отметив, что с утра дороги государственного значения были влажными или сырыми после обработки реагентами. Местами идет мокрый снег и дождь. Температура воздуха в основном выше нулевой отметки, однако в Центральной и Восточной Эстонии местами холоднее, заморозки могут привести к возникновению гололедицы на дорогах.

По прогнозу, в воскресенье ожидается в основном облачная погода, по многим регионам пройдет дождь и мокрый снег, в восточной части страны местами снег. Температура воздуха в течение дня от 1 до 5 градусов тепла

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