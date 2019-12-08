Центр управления движением обратился к водителям в связи с надвигающимся штормом

Во второй половине дня в воскресенье поверхность крупных и основных магистралей была преимущественно влажной от реагентов. По прогнозу погоды, вечером в Центральной и Восточной Эстонии мокрый снег, на западе страны дожди, в Северо-Восточной Эстонии снег. Вечером на западе страны порывы ветра усилятся до 23 м/сек, из-за чего на трассах могут оказаться сломанные деревья и ветки.