Мокрый снег, дожди и ветер: завтра погода не порадует жителей Эстонии

Утром начиная с запада страны облачность станет рассеиваться, осадки прекратятся. Ветер западный и северо-западный, 4-10, порывами 14, на побережье 9-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла.

Днем до полудня переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Во второй половине дня облачность уплотнится, начиная с островов пойдут дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/сек, в Западной Эстонии 10-15, на побережье порывами до 22 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла на островах до 7 градусов тепла.