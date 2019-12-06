Жителей Эстонии призывают готовиться к шторму

Служба погоды Эстонии объявила на выходные штормовое предупреждение по всей стране.
Речь идет о штормовом предупреждении первого уровня, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность, сообщает Postimees.
Порывы юго-западного ветра в континентальной части страны будут достигать 15 м/с, а на островах и побережье превысят 20- 23 м/с.
В случае предупреждения первого уровня следует учитывать, что погода может повлиять на повседневную деятельность. Служба погоды рекомендует следить за дальнейшими прогнозами.
Спасательный департамент рекомендует людям быть готовыми к шторму, жителям частных домов стоит убрать со двора все легкие предметы. При возможности автомобили лучше загнать в гаражи или выбирать для парковки места, где их не повредит упавшее дерево или ветка.