Чт, 5.12.2019
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  • До 25 м/с: на Эстонию обрушится сильный ветер

До 25 м/с: на Эстонию обрушится сильный ветер

Läänemerelt üle Baltimaade itta liikuv väike tsüklon võib kostitada lühiajaliste, kuid laastavate tormituultega.

ФОТО: Urmas Luik

Влияние циклона, достигнувшего Норвежского моря и распространяющегося далее на север Скандинавии, проявится в том, что сегодня и завтра в Эстонии будет дуть сильный юго-западный ветер. В континентальной части страны порывы ветра будут достигать 15 м/с, а на побережье превысят 20 м/с. 

Ветер принесет нам более теплый и влажный воздух. Поэтому и пятница, и суббота будут дождливыми и сохранится относительно высокая для декабря положительная температура.

В пятницу, 6 декабря, днем облачно, пройдет дождь, в восточной Эстонии местами и мокрый снег, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15 м/с, на побережье 11-16, порывами 20-25 м/с.

Температура воздуха +3..+8°С.

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