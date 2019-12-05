До 25 м/с: на Эстонию обрушится сильный ветер

Влияние циклона, достигнувшего Норвежского моря и распространяющегося далее на север Скандинавии, проявится в том, что сегодня и завтра в Эстонии будет дуть сильный юго-западный ветер. В континентальной части страны порывы ветра будут достигать 15 м/с, а на побережье превысят 20 м/с.
Ветер принесет нам более теплый и влажный воздух. Поэтому и пятница, и суббота будут дождливыми и сохранится относительно высокая для декабря положительная температура.
В пятницу, 6 декабря, днем облачно, пройдет дождь, в восточной Эстонии местами и мокрый снег, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15 м/с, на побережье 11-16, порывами 20-25 м/с.
Температура воздуха +3..+8°С.