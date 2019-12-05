До 25 м/с: на Эстонию обрушится сильный ветер

Влияние циклона, достигнувшего Норвежского моря и распространяющегося далее на север Скандинавии, проявится в том, что сегодня и завтра в Эстонии будет дуть сильный юго-западный ветер. В континентальной части страны порывы ветра будут достигать 15 м/с, а на побережье превысят 20 м/с.