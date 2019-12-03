В ближайшие дни в Эстонии будет тепло и дождливо

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, порывами 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 22 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, местами дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, порывами 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.