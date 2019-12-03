Вт, 3.12.2019
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В ближайшие дни в Эстонии будет тепло и дождливо

Слякоть. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха будет плюсовой — до 8 градусов тепла, ожидаются также дожди и мокрый снег.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, порывами 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 22 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, местами дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, порывами 15, на островах и побережье 12-16, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная погода, временами дожди, местами мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, порывами 15 м/сек, на островах и побережье 12-16, порывами до 22 м/сек. Днем облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный, 6-12, порывами 15 м/сек, на островах и побережье 12-16, порывами до 22 м/сек, после полудня ослабеет. Температура воздуха ночью 2-6 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный, 5-12, на побережье порывами 17 м/сек. Днем ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, к вечеру мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-12, на побережье порывами 17 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

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