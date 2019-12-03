Вт, 3.12.2019
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Карта: смотрите, в каком регионе Эстонии больше всего снега

Зима в Пярну.

ФОТО: Mailiis Ollino

Вчера вечером и сегодня утром в Пярнумаа выпало несколько сантиметров снега, который в ближайшие дни может растаять, так как синоптики обещают потепление, передает Pärnu Postimees.

Снежная карта утра вторника, третье декабря.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Согласно карте метеослужбы, больше всего снега - на севере Эстонии, в Кехра.

Снежный покров может растаять в ближайшие дн. Если сегодня днем температура упадет до нуля, а ночью будет минусовой, согласно прогнозу, завтра и послезавтра температура воздуха будет составлять 3-5 градусов.

Участникам движения стоит быть внимательными, так как дороги скользкие.

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