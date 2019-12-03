Карта: смотрите, в каком регионе Эстонии больше всего снега

Вчера вечером и сегодня утром в Пярнумаа выпало несколько сантиметров снега, который в ближайшие дни может растаять, так как синоптики обещают потепление, передает Pärnu Postimees.
Согласно карте метеослужбы, больше всего снега - на севере Эстонии, в Кехра.
Снежный покров может растаять в ближайшие дн. Если сегодня днем температура упадет до нуля, а ночью будет минусовой, согласно прогнозу, завтра и послезавтра температура воздуха будет составлять 3-5 градусов.
Участникам движения стоит быть внимательными, так как дороги скользкие.