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  • В понедельник на дорогах Эстонии сохраняется опасность гололедицы

В понедельник на дорогах Эстонии сохраняется опасность гололедицы

На дорогах Эстонии может быть гололедица.

ФОТО: Liis Treimann

Департамент шоссейных дорог в понедельник утром призвал участников движения к осторожности, поскольку в течение дня на дорогах в Эстонии сохранится опасность гололедицы.

В ранние утренние часы покрытие основных дорог государственного значения было влажным после обработки реагентами, местами покрыто смесью мокрого снега и реагентов.

По прогнозам, в понедельник сохранится переменная облачность, в Южной Эстонии местами пройдет снег. В утренние часы температура воздуха ниже нулевой отметки, днем вырастет на пару градусов и удержится у нулевой отметки.

Температура поверхности дорог будет ниже нуля, в связи с этим высока опасность гололедицы.

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