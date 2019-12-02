В понедельник на дорогах Эстонии сохраняется опасность гололедицы

В ранние утренние часы покрытие основных дорог государственного значения было влажным после обработки реагентами, местами покрыто смесью мокрого снега и реагентов.

По прогнозам, в понедельник сохранится переменная облачность, в Южной Эстонии местами пройдет снег. В утренние часы температура воздуха ниже нулевой отметки, днем вырастет на пару градусов и удержится у нулевой отметки.